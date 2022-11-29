«Все сожалеют, что нас нет на Кубке мира». Бородавко — о настроении российских лыжников

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко считает, что пропуск Кубка мира из-за отстранения может негативно отразиться на российских лыжниках.

«Абсолютно у всех есть сожаление, что мы не участвуем в Кубке мира. Я уже говорил и повторю ещё раз: как бы мы ни старались, соревновательная скорость на российских стартах ниже, чем на Кубке мира, это может сыграть с нами злую шутку. После Олимпиады есть небольшая расслабленность у спортсменов, но на гонках все бьются, стараются, никто не пытается избежать каких-то гонок, все хотят соревноваться», — сказал Бородавко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Сезон-2022/2023 Кубка мира взял старт в финской Руке 25 ноября. Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение российских спортсменов на целый сезон.