Степанова стала победителем в спринте у женщин на втором этапе Кубка России в Вершине Тёи

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова выиграла соревнования в спринте у женщин на втором этапе Кубка России в Вершине Тёи (Хакасия).

В борьбе за первое место Степанова на 0,55 секунды опередила Наталью Непряеву из Архангельской области. Третье время показала представительница Томской области Алёна Баранова.

Напомним, Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете не смогла преодолеть четвертьфинальный барьер. Она пропустила часть тренировочного процесса группы Бородавко из-за проблем со здоровьем.

Результаты финала. Женщины:

1. Вероника Степанова 3:41.58

2. Наталья Непряева 3:42.13

3. Алёна Баранова 3:42.75

4. Анна Грухвина 3:42.84

5. Елизавета Пантрина 3:43.27

6. Мария Истомина 3:48.57