Степанова стала победителем в спринте у женщин на втором этапе Кубка России в Вершине Тёи
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова выиграла соревнования в спринте у женщин на втором этапе Кубка России в Вершине Тёи (Хакасия).
В борьбе за первое место Степанова на 0,55 секунды опередила Наталью Непряеву из Архангельской области. Третье время показала представительница Томской области Алёна Баранова.
Напомним, Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете не смогла преодолеть четвертьфинальный барьер. Она пропустила часть тренировочного процесса группы Бородавко из-за проблем со здоровьем.
Результаты финала. Женщины:
1. Вероника Степанова 3:41.58
2. Наталья Непряева 3:42.13
3. Алёна Баранова 3:42.75
4. Анна Грухвина 3:42.84
5. Елизавета Пантрина 3:43.27
6. Мария Истомина 3:48.57
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