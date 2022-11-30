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Большунов — о бронзе в спринте на КР: результат нормальный, постепенно прихожу в себя

Большунов — о бронзе в спринте на КР: результат нормальный, постепенно прихожу в себя
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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов прокомментировал завоевание бронузовой медали в соревнованиях в спринте у мужчин на втором этапе Кубка России в Вершине Тёи (Хакасия).

«На самом деле холодно. Тут главное — выйти, пробежать и опять укутаться, чтобы не замерзнуть (смеётся). Воздух очень холодный, а на спусках ещё холоднее, поэтому здесь приходится быть аккуратнее. Доволен ли результатом? Результат нормальный, постепенно прихожу в себя. В принципе всё идёт по плану — как и должно идти. На предыдущем спринте тоже хорошо было, просто он был классический, а здесь коньковый. Немного разная работа, поэтому нормально, пойдет», — сказал Большунов для телеграм-канала «На лыжи!».

Лыжные гонки. Кубок России, второй этап. Вершина Тёи. Спринт, свободный стиль. Мужчины

1. Савелий Коростелёв — 3:33.40.
2. Денис Филимонов — отставание 0.16 секунды.
3. Александр Большунов +0.77.

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