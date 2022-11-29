Сражение Большунова и Клебо всё-таки началось! Кто же станет самым крутым лыжником мира?

Клебо против Большунова. Кто же круче?

Большой сезон в лыжных гонках стартовал. Прошли первые этапы Кубка мира и Кубка России. И в Руке, и в Вершине Тёи стало понятно одно: мужские лыжные гонки многое потеряли, лишившись своей ключевой вывески «Россия против Норвегии» или, если брать конкретнее, «Большунов vs Клебо».

Йоханнес почти без борьбы выносит всех соперников. Большунов же пока поправляет здоровье и ищет мотивацию выносить всех на Кубке России. Очевидно, обоим было бы интересно сразиться друг с другом.

Очно сделать это пока не представляется возможным. А вот заочно…

Мы долго думали, как можно корректно сравнивать Клебо, выступающего на главном турнире мира, и Большунова, покоряющего главные старты России. И, кажется, смогли выработать систему, позволяющую это сделать.

«Чемпионат» запускает проект «Лучший лыжник мира – 2023», в котором будет отвечать на вопрос: кто же проводит эту зиму круче – россиянин или норвежец?

На протяжении всего сезона «Чемпионат» будет формировать свой мировой рейтинг, основанный на выступлениях лыжников в Кубке мира и Кубке России. Тот, кто будет занимать первое место, и будет признан лучшим в мире.

Александр Большунов Фото: РИА Новости

Сразу стоит оговориться, формат выбран нестандартный, экспериментальный. Всё-таки подобное сравнение осуществляется впервые. Математическая модель была проверена на нескольких уже завершившихся сезонах и показала свою работоспособность. Но как будет этой зимой – нам ещё предстоит узнать.

Как это всё устроено? Почему можно сравнивать?

Стоит сразу оговориться: подробных формул подсчёта здесь не будет. Не потому что мы что-то скрываем и планируем тащить Большунова, а потому что скучное описание формул всё равно большая часть читателей пролистает.

Ограничимся общими принципами действия нашего рейтинга.

Очевидно, что некая совокупная сила лыжников на Кубке России сопоставима с силой Кубка мира, хотя и заметно уступает ей. Ну то есть национальные лыжные соревнования, допустим, в Венгрии никак нельзя сравнивать с Кубком мира. А в России – вполне можно, но с оговорками. Аналитика спринтов и дистанционных гонок проводится отдельно. Для анализа силы лыжников (а вместе с ними и турниров) мы использовали рейтинг FIS-поинтов. Это, говоря грубо, средневзвешенное отставание лыжников от лидера. У Клебо в спринте оно близко к нулю. У Большунова – уже больше. У условного Коростелёва – значительно больше. Это отставание и положено в основу начальных спринтерского и дистанционного рейтингов «Чемпионата». Клебо как самый сильный спринтер получил 99 баллов из 100. Терентьев, занимающий в листе FIS-поинтов по спринтам на начало сезона седьмое место – 53. Большунов – лишь 40. Зато у Большунова 91 балл из 100 на «дистанциях», и он там уступает только финну Нисканену. По итогам каждой гонки лучшим лыжникам начисляются очки. В России их получают лыжники, занявшие места с первого по пятое, а на Кубке мира – лучшая восьмёрка. Потому что сильных лыжников там осталось больше. Очки, умноженные на два специальных коэффициента, прибавляются к текущему рейтингу лыжников и пересчитываются таким образом, что лучший спортсмен удерживает максимальные 100 баллов. Рейтинг будет пересчитываться по ходу сезона 13 раз. Как правило, после каждых гоночных выходных. Но поскольку в России и в мире календарь не синхронизирован, возможны некоторые сдвиги. Лыжник, занимающий первое место в рейтинге «Чемпионата» после пересчёта 10 апреля 2023 года, будет признан лучшим в мире.

А теперь вернёмся к п.5 и двум специальным коэффициентам, которые как раз и будут балансировать разность в совокупной силе Кубка России и Кубка мира.

Первый – коэффициент силы турнира. Он зависит от отношения суммы баллов трёх лучших лыжников Кубка России к трём сильнейшим на Кубке мира. Очевидно, что по этому показателю Кубок мира сильнее, поэтому россияне будут терять баллы. Но надо заметить, что в спринте разница очень ощутима, а на «дистанциях» она составляет лишь около 20%, потому что в нашей стране действительно много мощных дистанционных гонщиков.

Йоханнес Клебо Фото: РИА Новости

Второй – коэффициент силы гонки. Он зависит от того, попали ли сильнейшие лыжники турнира в число тех, кто набрал очки. Его необходимость легко объяснить на примере. Допустим, сборная Норвегии в полном составе снимется с пары этапов Кубка мира и все гонки там выиграет, например, итальянец Федерико Пеллегрино. Он получит намного меньше очков, чем если бы выиграл их в борьбе с норвежцами. То же самое и в России. Человек, выигравший спринт из-за того, что Большунов сломал в полуфинале палку и упал, получит меньше очков, чем тот, кто обогнал Александра в борьбе на финишной прямой.

Итоги 1-го тура. Клебо вынес всех?

После первых этапов Кубка мира и Кубка России пришло время подвести первые итоги. Начнём со спринтерского зачёта. Там у России всё печально.

Почему так? Легко объяснить. Стартовые позиции в соответствии с рейтингом FIS-поинтов были невысокими. Сила нашего спринтерского турнира значительно ниже, чем на Кубке мира. В довершение всего ни Терентьеву, ни Большунову, которые были к Клебо ближе всего, блеснуть в Вершине Тёи не удалось.

Клебо, напротив, обыграл всех и упрочил своё преимущество. Россиянам, кажется, почти невозможно будет догнать этого могучего норвежца.

Спринтерский рейтинг

В дистанционном рейтинге ситуация куда более приятна глазу российского болельщика. Во-первых, Клебо изначально был лишь пятым и пока только догнал соперников, а не оторвался. Во-вторых, тут и Большунов в Тёе кое-какие очки набрал, да и сила нашего турнира сопоставима с мировым. За счёт этого в топ-10 рейтинга «Чемпионата» ворвался и выигравший гонку Артём Мальцев.

Нисканен на Кубке мира не выступал, но, поскольку был лидером перед стартом, пока не успел провалиться в глубины рейтинга даже без гонок.

Впрочем, и тут надо признать, что, если Клебо будет штамповать победы, как пекарня горячие пирожки, преследовать его будет невероятно трудно.

Дистанционный рейтинг

Однако впереди ещё целый сезон. Лыжники проведут порядка трёх десятков гонок не только на Кубке мира и Кубке России, но и на чемпионате мира и чемпионате России. А там, глядишь, могучий норвежец чуть подустанет, а Большунов, наоборот, расцветёт и устроит великую погоню.