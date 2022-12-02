«Неприятно, что так происходит». Лидер Кубка России — об отсутствии лыжных телетрансляций

Российский лыжник Савелий Коростелёв, лидирующий в общем зачёте Кубка России, выразил сожаление об отсутствии трансляций лыжных гонок на телевидении.
«Неприятно, что так происходит. Раньше российские лыжные старты вообще не показывали, а мы, спортсмены, сейчас делаем всё в плане того, чтобы гонки были интересными и это заставило бы всех причастных как-то изменить ситуацию», — сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Напомним, Савелий Коростелёв является сыном участника Олимпийских игр в Турине Павла Коростелёва и бронзового призёра Игр в Ванкувере Натальи Коростелёвой, а также племянником бронзового призёра Олимпиады 2010 года Николая Морилова.
Читайте полное интервью с Савелием Коростелёвым на «Чемпионате»:
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