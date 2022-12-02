«Никогда раньше столько не зарабатывал». Горячее интервью с новой звездой российских лыж

Кубок России по лыжам постепенно набирает обороты, и пока в общем зачёте у мужчин совершенно неожиданный лидер – 19-летний юниор Савелий Коростелёв, сын призёра Олимпийских игр Натальи Коростелёвой и племянник призёра Олимпиады Николая Морилова.

Про этого парня громко заговорили на юниорском ЧМ-2022 в Норвегии, когда он выиграл две золотые медали. Вернулся – и пошумел на стартах «Олимпийцы России», на равных зарубившись со всеми лидерами национальной команды. Затем достойно пробежал на чемпионате России в Сыктывкаре.

И вот на старте российского сезона-2022/2023 Савелий Коростелёв рвёт все шаблоны. И в интервью не уходит от острых вопросов.

«Я вижу, но поверить до сих пор не могу»

– Савелий, ты считаешь себя новым лицом российских лыж?

– Нет, конечно. Вот когда я завоюю медаль на Олимпиаде или хотя бы на чемпионате мира, тогда можно о чём-то говорить. «Большой хрустальный глобус» или даже «Малый» на Кубке мира тоже нормально. Александр Большунов – настоящее лицо не только российских, но и мировых лыж. В каждой гонке на двух Олимпиадах подряд он завоёвывал медали, такое не удавалось никому в истории!

– Перед началом сезона ты сказал, что тебе даже на руку то, что сезон пройдёт только в России, чтобы понять, на что способен в борьбе с сильнейшими. Понял уже?

– Я это вижу, но понять и поверить до сих пор не могу.

– Не ждал от себя такого? Ты же готовишься, тренируешься, не на диване лежишь.

– Абсолютно не ждал! Я готовлюсь, тренируюсь, но и остальные тоже. Так получилось, что на Кубке России в двух спринтах я одержал две победы. Учитывая все мои неудачи прошлого сезона в спринтах, учитывая то, что спринт требует взрывной мощности, а юниорам сложно противопоставить что-то в этом плане взрослым. У меня пока получается.

Если честно, я думал, что на какой-то дистанционной гонке на одном из этапов Кубка России получится зацепиться за призы. Я ведь не «декабрист», никогда в начале сезона не мог разбежаться так, как это получается ближе к концовке.

– Ты хочешь сказать, что ещё не в форме?

– Ну нет, так я не скажу, но надеюсь, что ближе к весне, когда пройдёт чемпионат России, будет ещё лучше.

«На финише гонки человек с конвертом не стоит»

– Савелий, глядя на соперников, ты допускаешь, что это они ещё не набрали кондиций, а не только ты такой крутой?

– Безусловно, тот же Саша Большунов будет бежать быстрее, что он и доказал в классической разделке. По движениям в первых гонках Кубка России было видно, что он то ли к снегу не привык в Вершине Тёи, то ли на силовом загрузе при небольшом количестве функциональной работы. По ходу сезона всё будет видно. Пока все спортсмены не отойдут от загруза, пока не проработают мышцы теми гонками, что мы сейчас бежим, никаких категоричных выводов делать нельзя.

– А ты уже всё проработал?

– У нас в принципе такая методика, что мы загружаемся на сборе, потом прорабатываем, вновь загружаемся – вновь прорабатываем, не успеваем набрать лишнюю мышечную массу. Но совсем уж нагрузки к Кубку России мы не снижали, просто увеличили количество функциональной работы.

– Ты привык к повышенному вниманию?

– Давать интервью лично мне не сложно. Я привык к этому с детства, так как всё время был рядом с мамой, а её это окружало постоянно. Но у меня в голове никогда не было такого, чтобы я мечтал о том, что подрасту и буду тоже раздавать интервью после гонок. Жил сегодняшним днём и в будущее не заглядывал. Ровно так же я не думал и о деньгах, заработках. Однако сейчас ситуация немного изменилась, об этом просто необходимо думать.



– На Кубке России неплохие призовые, а ты в каждой гонке входишь в число тех, кто их получает.

– Раньше на этапах Кубка России призовых вообще не было, если я ничего не путаю. А сейчас очень приличные суммы. Возможно, с Кубком мира нельзя сопоставить, но для меня, 19-летнего пацана, это хорошие деньги. Никогда столько не зарабатывал.

– Это очень сильная мотивация?

– Желание победить мотивирует гораздо сильнее. Понимаете, тут же не стоит на финише человек с конвертом, который вручает тебе премию сразу после гонки. Но в итоге всё очень круто, правда!

– Хотя перед стартом сезона было много разговоров, что лыжники будут бегать за медальки и питаться святым духом из кабинета президента ФЛГР.

– Да, я слышал и читал про это. Но меня это нисколько не волновало. Перед летним чемпионатом России в Тюмени мы тоже не рассчитывали ни на какие призовые, а по факту получили выплаты, о которых раньше на подобных стартах и речи не было. Я нисколько не сомневался, что и на Кубке России что-то будет. Много делать и мало афишировать – это стиль работы Елены Валерьевны Вяльбе. Кто-то говорит, кто-то делает – так всегда было и будет.

Савелий Коростелёв Фото: РИА Новости

«Клебо феноменален, конечно. Кто ему помешает?»

– Кубок мира смотришь? Что-то удивляет?

– Конечно, смотрю. Но удивляться нечему. Две страны бились за лидерство, а теперь одну убрали – получается тотальное доминирования другой. И никто поменять это расклад не может, хоть и стараются и шведы, и итальянцы. Ну и Клебо феноменален, конечно. Особенно если верить его словам, что он до сих пор восстанавливается после травмы. Боюсь представить, как он будет бегать дальше.

– Большунов уже поздравил Клебо с победой в Кубке мира.

– Всё по факту. Наверное, я бы тоже поздравил Йоханнеса. А что и кто ему помешает? Даже с нынешней системой начисления очков у него уже огромный отрыв от конкурентов. Петтер Нортуг считает, что Клебо и на чемпионате мира заберёт шесть медалей. Я с ним согласен.

– С какими чувствами смотришь турнир, на котором нет россиян?

– С интересом. Я наблюдаю за сверстниками, с которыми мы бегали на юниорском чемпионате мира. Швед Эдвин Ангер до полуфинала спринта дошёл, финн Нико Анттола был близок к топ-20 по чистому времени в гонке преследования.

– Представляешь то, как пробежал бы ты? Ведь ты их обыгрывал.

– Не знаю, как они готовились и как сравнить. Если по прошлому сезону, то да, представляю, что за топ-20 можно было бы побороться. Наверное. Да и внутренняя конкуренция у нас намного выше. На Кубок мира из сборной России намного сложнее пробиться, чем, при всём уважении, из команд Швеции и Финляндии.

– За сверстниками ты следишь. А общаешься с ними?

– Регулярно с норвежцами и итальянцами. Они выражают сожаление, что меня нет сейчас на международных стартах, было бы интересно посоревноваться друг с другом. Никакого негатива в адрес России они не выражали, человеческие отношения такими и остались. Мне тоже жаль, что никого из россиян на Кубке мира нет. Могли бы сейчас бегать там и сделать соревнования гораздо интереснее. Но мы бегаем у себя. И я считаю, что Кубок России по своему уровню сопоставим с Кубком мира. И вообще — нужно жить с позитивным настроем.

– К сожалению, на данный момент за Кубком мира можно следить по трансляциям, а за Кубком России нет.

– Неприятно, что так происходит. Раньше российские лыжные старты вообще не показывали, а мы, спортсмены, сейчас делаем всё в плане того, чтобы гонки были интересными, а это заставило бы всех причастных как-то изменить ситуацию.

«Чувства после побед над Большуновым? Приятно»

– Про конкуренцию. По твоим ощущениям, соперники в России воспринимали тебя всерьёз?

– Не могу залезть в головы других спортсменов и сказать, что они думают. Но повторю, что, несмотря на результаты, я даже сам не могу принять, что конкурирую на равных с лучшими лыжниками России, да и мира тоже.

– Никогда не чувствовал, что тебе хотели сказать – куда ты лезешь, мелкий?

– Нет, вот этого точно не было. Меня ведь все давно знают, я рос и мужал на их глазах, вливался в коллектив постепенно. Возможно, кому-то незнакомому и могли бы сказать что-то подобное, но мне – нет. У нас в команде вообще дружелюбная атмосфера. Что-то доброе всегда происходит. Когда я в день рождения спринт выиграл, меня ребята вечером поздравили, посмеялись вместе над тортами в лицо. Сан Саныч после своей победы пиццу испёк на всю команду. Говорят, он ещё до гонки сказал, что так сделает, но мы ничего не знали. В шоке были, когда он нам собственноручно приготовленную пиццу принёс на стол. Было очень вкусно, просто обалденно.

– Можешь описать свои чувства, когда побеждаешь Александра Большунова?

– Это приятно, конечно. И заводит, хочется, чтобы скорее началась следующая гонка, чтобы вновь бежать и вновь биться за место в элите. А ещё это очень неожиданно. В каждой гонке я думаю, что вот сейчас он выиграет и всех порвёт. Ну вот в классической разделке так и получилось, но в целом, я думаю, Сан Саныч только набирает кондиции, и скоро всё встанет на свои места.

– Ты умеешь контролировать юниорский максимализм и абстрагироваться от того, что было несколько часов назад?

– Пару часиков после удачной гонки можно покайфовать. Но затем важно стереть всё, что было, потому что впереди другая гонка. Это важно, на самом деле. Тебя могут захлёстывать какие угодно чувства, но их нужно контролировать.

– Давно стал таким профессионалом?

– Как-то Сергей Устюгов сказал такую фразу, что профессионалом ты становишься, когда тебе начинают платить деньги. И в этом плане я стал профессионалом совсем недавно. Но я понял, про что вы. Да, меня с детства учили правильному отношению к спорту, правильному настрою на гонки, правильному восстановлению, берегли от форсирования подготовки. Роль семьи, воспитавшей двух олимпийских призёров, в моём становлении переоценить просто невозможно.

«Завидуешь футболистам? Иди и занимайся футболом!»

– У тебя в жизни была к кому-нибудь зависть? К тем же футболистам, например?

– Нет. Ни в лыжах зависти ни к кому не было, ни тем более к представителям других видов спорта. Если завидуешь тем же футболистам, шёл бы и занимался футболом, вот и всё. Я осознанно выбрал лыжные гонки. Пример, на самом деле, отличный, потому что к футболу у нас слишком потребительское отношение – а, 11 дурачков-миллионеров бегают по полю, мяч ногой пинают. Но ни в одном другом виде спорта нет таких соревнований, за которыми следил бы весь мир. Вот сейчас в Катаре проходит чемпионат мира, это праздник. Тем более столько сенсаций, неожиданных результатов. Думаете, лыжники не смотрят? Смотрят, болеют и тем самым разгружают голову.

Савелий Коростелёв Фото: РИА Новости

– За кого болеешь?

– За Аргентину. Пора бы Лионелю Месси взять трофей, которого ему очень не хватает.

– Месси считают гением, Криштиану Роналду – великим спортсменом, который без «божественной искры» добился всего. Ты согласен?

– Нет. В любом деле, даже если ты щедро одарён от природы, можно добиться успеха только упорным трудом. 1% таланта и 99% работы. Что было дано Месси – маленький рост, щуплый, физически не одарён. Он тоже добился всего своим трудом. Я обоих уважаю, но болею за Месси.

– Когда Саудовская Аравия обыгрывала Аргентину, не было у тебя мысли, что ровно так же воспринимались твои победы над Большуновым?

– (Смеётся.) Да я понял, что вы сейчас так и спросите. Наверное, так и было. Когда аутсайдер, ну или просто андердог обыгрывает фаворита, это всегда неожиданно. Но зато сколько эмоций!

– К российскому футболу у тебя нет такого интереса?

– В основном мне это параллельно. Но драка, которая случилась в матче «Зенита» со «Спартаком», – это было эффектно. Как минимум привлекло к себе внимание. Скучный матч плюс весёлая драка равно шок-контенту. Ну кто бы вспоминал про эту нулевую ничью, если бы не драка? Конечно, так делать нельзя, но всё равно же подобные вещи происходят довольно регулярно. Или был какой-то матч Кубка Либертадорес, где судья раздал столько красных карточек, что в итоге играть некому стало. Да этот матч остался бы неизвестным, а так вирусное видео по всему миру расползлось.

– Так следишь за всем спортом или только за футболом?

– За футболом. Но сам играю крайне редко, весной один-два матча и всё. Эмоционально мы разгружаемся, играя во флорбол в разгрузочные дни. Да это и менее травмоопасно.

– Флорбол – игра с клюшками. Сейчас в другой игре с клюшками мир следит за тем, побьёт ли Александр Овечкин рекорд Уэйна Гретцки.

– Ну такие великие события в мире спорта в любом случае будут в новостях, так что и я знаю об этой погоне. Но за хоккеем я не слежу совсем. Максимум – посмотреть чемпионат мира с участием сборной России. Футбол мне ближе, так уж сложилось.

«Три года учился в углублëнном математическом классе»

– Александр Большунов принимал участие в съёмках программы Никиты Нагорного, научился делать сальто назад, а потом сказал, что можно и в фигурном катании себя попробовать. Есть какой-то спортивной скилл, которого хотел бы добиться ты?

– Считается, что лыжник в любом виде спорта пригодится (смеётся). Такой скилл наверняка есть, только я пока об этом не задумывался – попробовать что-то новое всегда интересно. Но сначала надо в лыжных гонках добиться серьёзных результатов.

– Помимо спорта есть увлечения?

– Да всего понемногу — в зависимости от наличия времени. Могу почитать книги по психологии, конкретные направления экономики, подтягиваю английский. Но всем этим нужно заниматься больше, конечно. Не всегда удаётся.

– Как ты учился в школе?

– Был хорошистом. Три года учился в углублëнном математическом классе в лицее, но в 10-м пришлось перевестись в обычную школу – я редко появлялся на занятиях, учителя не особо шли на контакт. С полученной базой спокойно доучился, сдал ЕГЭ и поступил в вуз.

– Где сейчас продолжаешь обучение?

– В Смоленском государственном университете спорта на факультете индивидуальных образовательных технологий. Честно говоря, пока сильно много нового не узнал. Там же в основном теория, а у нас – постоянная практика. Практик всегда сильнее теоретика в реальной жизни.