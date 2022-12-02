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Российский лыжник Коростелёв сравнил Роналду и Месси

Российский лыжник Коростелёв сравнил Роналду и Месси
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Российский лыжник Савелий Коростелёв, лидирующий в общем зачёте Кубка России, сравнил звёзд мирового футбола Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«За кого болею на чемпионате мира по футболу? За Аргентину. Пора бы Лионелю Месси взять трофей, которого ему очень не хватает.

Согласен ли я, что Месси считают гением, Криштиану Роналду – великим спортсменом, который без «божественной искры» добился всего? Нет. В любом деле, даже если ты щедро одарён от природы, можно добиться успеха только упорным трудом. Один процент таланта и 99 процентов работы. Что было дано Месси? Маленький рост, щуплый, физически не одарён. Он тоже добился всего своим трудом. Я обоих уважаю, но болею за Месси», — сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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