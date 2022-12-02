Дистанционный зачёт Кубка мира по лыжным гонкам, женщины: первые два места — за шведками

Сегодня, 2 декабря, в Лиллехамере (Норвегия) прошла женская 10-километровая гонка свободным стилем в рамках второго этапа Кубка мира – 2022/2023. Её победительницей стала олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте американская лыжница Джессика Диггинс.



После этого финиша изменилась расстановка лыжниц в дистанционном зачёте Кубка мира.

Лыжные гонки. Кубок мира. Дистанционный зачёт. Женщины.

Эбба Андерссон (Швеция) — 280. Фрида Карлссон (Швеция) — 264. Хейди Венг (Норвегия) — 250. Катарина Хенниг (Германия) — 241. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) — 234. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 228. Джессика Диггинс (США) — 203. Силье Теодорсен (Норвегия) — 190. Виктория Карль (Германия) — 185. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 174. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — 173. Кертту Нисканен (Финляндия) — 167.