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Дистанционный зачёт Кубка мира по лыжным гонкам, женщины: первые два места — за шведками

Дистанционный зачёт Кубка мира по лыжным гонкам, женщины: первые два места — за шведками
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Сегодня, 2 декабря, в Лиллехамере (Норвегия) прошла женская 10-километровая гонка свободным стилем в рамках второго этапа Кубка мира – 2022/2023. Её победительницей стала олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте американская лыжница Джессика Диггинс.

После этого финиша изменилась расстановка лыжниц в дистанционном зачёте Кубка мира.

Лыжные гонки. Кубок мира. Дистанционный зачёт. Женщины.

  1. Эбба Андерссон (Швеция) — 280.
  2. Фрида Карлссон (Швеция) — 264.
  3. Хейди Венг (Норвегия) — 250.
  4. Катарина Хенниг (Германия) — 241.
  5. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) — 234.
  6. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 228.
  7. Джессика Диггинс (США) — 203.
  8. Силье Теодорсен (Норвегия) — 190.
  9. Виктория Карль (Германия) — 185.
  10. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 174.
  11. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — 173.
  12. Кертту Нисканен (Финляндия) — 167.
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