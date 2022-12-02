Видеообзор победы Джессики Диггинс в индивидуальной гонке на втором этапе Кубка мира
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Олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте американская лыжница Джессика Диггинс одержала победу в индивидуальной гонке свободным стилем на 10 км в рамках второго этапа Кубка мира – 2022/2023 в Лиллехаммере (Норвегия).
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами гонки.
Видео доступно на канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS.
Лыжные гонки. Кубок мира, 2-й этап. Лиллехаммер (Норвегия). Индивидуальная гонка, свободный стиль. Женщины, 10 км
- Джессика Диггинс (США) – 23.49,5.
- Катарина Хенниг (Германия) +3,8.
- Хейди Венг (Норвегия) +15,4.
- Эбба Андерссон (Швеция) +15,5.
- Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) +15,9.
- Виктория Карль (Германия) +21,8.
- Лотта Уднес Венг (Норвегия) +24,2.
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