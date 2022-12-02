Дистанционный зачёт Кубка мира по лыжным гонкам, мужчины: Масгрэйв ворвался в тройку

Сегодня, 2 декабря, в Лиллехаммере (Норвегия) прошла мужская 10-километровая гонка в свободном стиле в рамках второго этапа Кубка мира – 2022/2023. Её победителем стал норвежский лыжник Ивер Тильдхейм Андерсен.

После этого финиша изменилась расстановка лыжников в дистанционном зачёте Кубка мира.



Лыжные гонки. Кубок мира. Дистанционный зачёт. Мужчины.

Пол Голберг (Норвегия) — 265. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 242. Эндрю Масгрейв (Великобритания) — 240. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 231. Вильям Порома (Швеция) — 211. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 204. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 200. Федерико Пеллегрино (Италия) — 176. Фридрих Мох (Германия) — 168. Михал Новак (Чехия) — 140. Эрик Вальнес (Норвегия) — 138. Лукас Бёгль (Германия) — 132.