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Дистанционный зачёт Кубка мира по лыжным гонкам, мужчины: Масгрэйв ворвался в тройку

Дистанционный зачёт Кубка мира по лыжным гонкам, мужчины: Масгрэйв ворвался в тройку
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Сегодня, 2 декабря, в Лиллехаммере (Норвегия) прошла мужская 10-километровая гонка в свободном стиле в рамках второго этапа Кубка мира – 2022/2023. Её победителем стал норвежский лыжник Ивер Тильдхейм Андерсен.

После этого финиша изменилась расстановка лыжников в дистанционном зачёте Кубка мира.

Лыжные гонки. Кубок мира. Дистанционный зачёт. Мужчины.

  1. Пол Голберг (Норвегия) — 265.
  2. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 242.
  3. Эндрю Масгрейв (Великобритания) — 240.
  4. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 231.
  5. Вильям Порома (Швеция) — 211.
  6. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 204.
  7. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 200.
  8. Федерико Пеллегрино (Италия) — 176.
  9. Фридрих Мох (Германия) — 168.
  10. Михал Новак (Чехия) — 140.
  11. Эрик Вальнес (Норвегия) — 138.
  12. Лукас Бёгль (Германия) — 132.
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