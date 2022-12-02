Ивер Тильдхейм Андерсен одержал свою первую победу в карьере на Кубке мира
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Норвежский лыжник Ивер Тильдхейм Андерсен выиграл мужскую 10-километровую гонку свободным стилем на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).
Эта победа стала для 22-летнего спортсмена первой на этапах Кубка мира. Это был его второй старт на Кубке мира в профессиональной карьере. В марте этого года он занял 24-е место в масс-старте классическим стилем на 50 км в Осло.
Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо не принял участия в гонке из-за недомогания. При этом сообщается, что тест на коронавирус у норвежца отрицательный.
Напомним, российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) из-за военного конфликта на Украине.
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