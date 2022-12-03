Норвежец Пол Голберг: стать лидером Кубка мира — это для меня нечто особенное

Чемпион мира в эстафете норвежский лыжник Пол Голберг поделился эмоциями от того, что захватил лидерство в общем зачёте Кубка мира – 2022/2023.

«Стать лидером Кубка мира – это для меня нечто особенное. Однажды у меня уже был жёлтый биб – шесть лет назад, но я тогда не вышел на следующую гонку. Так что это мой первый шанс выступить в жёлтом. Надеюсь, никаких неприятностей перед гонкой не случится. Предстоит очень тяжёлая борьба. Учитывая условия и то, какая скорость будет в спринте, нас ждут упорные противостояния», — сказал Голберг в интервью пресс-службе Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Общий зачёт. Мужчины

Пол Голберг (Норвегия) — 367.

Йоханнес Клебо (Норвегия) — 315.

Федерико Пеллегрино (Италия) — 248.

Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 242.

Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 241.

Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 231.