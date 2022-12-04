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Степанова с преимуществом в минуту выиграла коньковую разделку на 2-м этапе Кубка России

Степанова с преимуществом в минуту выиграла коньковую разделку на 2-м этапе Кубка России
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В Хакасии (Вершина Тёи) прошла женская гонка с раздельным стартом на 10 км в свободном стиле в рамках второго этапа Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам. Её победительницей стала олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова. Её преимущество над ближайшей соперницей составило почти минуту.

Лыжные гонки. Кубок России, 2-й этап. Вершина Тёи. Гонка с раздельным стартом, 10 км. Свободный стиль. Женщины

1. Вероника Степанова — 25.44,4.
2. Екатерина Смирнова — отставание 56,2.
3. Лариса Рясина +1.09,5.
4. Елизавета Пантрина +1.22,0.
5. Майя Якунина +1.27,7.
6. Анастасия Кулешова +1.33,9.

Отметим, что обладательница Кубка мира — 2021/2022, олимпийская чемпионка в эстафете Наталья Непряева на старт гонки не вышла.

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