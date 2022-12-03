«Это плохо. Что скажут иностранцы?» Норвежские лыжники расстроены своим доминированием

Они сами признают, что Кубок мира превратился в Кубок Норвегии.

В первой гонке второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере никто не смог составить конкуренцию норвежцам. В первой десятке сильнейших финишировали сразу девять лыжников из Норвегии, а также Эндрю Масгрэйв из Великобритании, который тренируется с норвежской сборной.

Без отстранённых от международных стартов россиян Кубок мира, похоже, действительно превращается в открытый чемпионат Норвегии, и, оказывается, даже сами норвежцы таким раскладом, в общем-то, разочарованы.

«Здесь нет сильной лыжной нации»

Занявший третье место норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд отметил, что не очень доволен абсолютным доминированием норвежской команды.

«Выглядит не очень хорошо, когда наверху столько норвежцев. Но надо сказать, что есть сильная лыжная нация, которая не участвует в соревнованиях. Сегодня её здесь нет. Так что в обычный сезон у нас, вероятно, не было бы девяти человек на вершине. Однако национальная квота также является лакомым куском для тех, кто приедет на Кубок Норвегии. Я не думаю, что мы должны сокращать её», – приводит слова Холунда норвежское издание NRK.

В Лиллехаммере норвежцы получили расширенную квоту, и на старт вышли сразу 12 лыжников из Норвегии. Все они финишировали в первой двадцатке. О таком результате негативно высказался и четырёхкратный чемпион мира из Норвегии Эмиль Иверсен, который занял в гонке 12-е место.

«Это плохо. Но мы знали, что так будет. Возможно, нам следует отказаться от национальной квоты», – приводит слова Иверсена норвежское издание NRK.

«Почти Кубок Норвегии»

Бывший норвежский лыжник и эксперт Торгер Бьёрн также прокомментировал результаты гонки на 10 км, где норвежцы заняли девять мест в первой десятке.

«Получился почти Кубок Норвегии. Что теперь скажут иностранцы? Клебо выбыл из строя, но Андерсен идёт к большому успеху», – цитирует Бьёрна NRK.

Напомним, лидер общего зачёта Кубка мира Йоханнес Клебо не принимал участия в столь успешной для норвежцев гонке из-за недомогания, а победителем впервые в карьере стал 22-летний Ивер Андерсен.