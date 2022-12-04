Йоханнес Клебо решил пропустить сегодняшний масс-старт на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

Пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо принял решение пропустить масс-старт в классическом стиле на 20 км, который пройдёт сегодня, 4 декабря, в Лиллехаммере (Норвегия) в рамках второго этапа Кубка мира — 2022/2023.

Как сообщает Федерация лыжных видов спорта Норвегии, Клебо по-прежнему беспокоит горло, поэтому он решил поберечь здоровье и подготовиться к этапу КМ в Бейтостолене.

В стартовом листе Клебо заменит двукратный олимпийский чемпион Симен Хегстад Крюгер.

Отметим, что Клебо пропустит уже второй старт в рамках этапа в Лиллехаммере. Ранее он отказался от участия в индивидуальной гонке на 10 км в свободном стиле из-за першения в горле.