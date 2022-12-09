Швейцарка Надине Фендрих стала первой в квалификации спринта на 3-м этапе Кубка мира
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Швейцарская лыжница Надине Фендрих стала победительницей квалификации классического спринта на этапе Кубка мира в Бейтостёлене (Норвегия). Второй пришла шведка Йоханна Хагстрём. Третье место заняла представительница Норвегии Ане Аппельквист Стенсет.
Лыжные гонки. Кубок мира. Бейтостёлен (Норвегия). Спринт, классический стиль. Женщины. Квалификация
- Надине Фендрих (Швейцария) 3.00,6.
- Йоханна Хагстрём (Швеция) +1,79.
- Ане Аппельквист Стенсет (Норвегия) +2,44.
- Юханна Матинтало (Финляндия) +3,23.
- Ясми Йоэнсуу (Финляндия) +3,65.
- Тириль Уднес Венг (Норвегия) +4,38.
Лыжные гонки. Кубок мира-2022/23. Этап 3, Бейтостёлен, Норвегия
Женщины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Квалификация
09 декабря 2022, пятница. 11:30 МСК
Окончено
Напомним, российские лыжницы пропускают весь международный сезон – 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).
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