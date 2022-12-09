Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Швейцарка Надине Фендрих стала первой в квалификации спринта на 3-м этапе Кубка мира

Швейцарка Надине Фендрих стала первой в квалификации спринта на 3-м этапе Кубка мира
Комментарии

Швейцарская лыжница Надине Фендрих стала победительницей квалификации классического спринта на этапе Кубка мира в Бейтостёлене (Норвегия). Второй пришла шведка Йоханна Хагстрём. Третье место заняла представительница Норвегии Ане Аппельквист Стенсет.

Лыжные гонки. Кубок мира. Бейтостёлен (Норвегия). Спринт, классический стиль. Женщины. Квалификация

  1. Надине Фендрих (Швейцария) 3.00,6.
  2. Йоханна Хагстрём (Швеция) +1,79.
  3. Ане Аппельквист Стенсет (Норвегия) +2,44.
  4. Юханна Матинтало (Финляндия) +3,23.
  5. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) +3,65.
  6. Тириль Уднес Венг (Норвегия) +4,38.
Лыжные гонки. Кубок мира-2022/23. Этап 3, Бейтостёлен, Норвегия
Женщины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Квалификация
09 декабря 2022, пятница. 11:30 МСК
Окончено

Напомним, российские лыжницы пропускают весь международный сезон – 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022