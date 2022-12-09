Швейцарка Надине Фендрих стала первой в квалификации спринта на 3-м этапе Кубка мира

Швейцарская лыжница Надине Фендрих стала победительницей квалификации классического спринта на этапе Кубка мира в Бейтостёлене (Норвегия). Второй пришла шведка Йоханна Хагстрём. Третье место заняла представительница Норвегии Ане Аппельквист Стенсет.



Лыжные гонки. Кубок мира. Бейтостёлен (Норвегия). Спринт, классический стиль. Женщины. Квалификация

Надине Фендрих (Швейцария) 3.00,6. Йоханна Хагстрём (Швеция) +1,79. Ане Аппельквист Стенсет (Норвегия) +2,44. Юханна Матинтало (Финляндия) +3,23. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) +3,65. Тириль Уднес Венг (Норвегия) +4,38.

Напомним, российские лыжницы пропускают весь международный сезон – 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).