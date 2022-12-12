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Большунов: на острые слова тут же все налетают — и Губерниев, и иностранцы

Большунов: на острые слова тут же все налетают — и Губерниев, и иностранцы
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Трёхкратный олимпийский чемпион россиянин Александр Большунов критически высказался о том, что вызывает ажиотаж вокруг лыжных гонок.

«Самое интересное, что результаты не так важны. Ну выиграл Большунов или проиграл, это не особо интересно. Максимум пару изданий могут поинтересоваться и написать. А вот если какие-то острые слова были, тут же все налетают – и Губерниев своё мнение выскажет, и Легков, и даже иностранцы – я видел уже заметки: драка в сборной России, все поссорились. Шутку не все поняли. Ну надо же адекватно реагировать. Ну, раз спортивные результаты не помогают, чтобы Кубок России показывали, может, такие вещи помогут? Жаль, что не засняли ещё всё это. Ажиотаж бы пошёл ого какой!» — сказал Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полное интервью с Александром Большуновым выйдет завтра, 13 декабря.

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