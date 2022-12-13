Большунов: Устюгов не стал надевать мешок. Почему? Да потому что он не мешок

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов, одержавший победу в классическом пасьюте на третьем этапе Кубка России, прокомментировал тот факт, что на награждении все призёры соревнований надели мешки.
«Классно же! Угадайте, кто придумал, ё-моё (смеётся)? Я хотел бы ещё на финише позарубаться в мешках. Устюгов не стал надевать мешок. Почему? Да потому что он не мешок (смеётся). Конечно, я ему предлагал. Мешок он забрал как памятный приз. Этот перформанс, конечно, запомнится. А почему бы и нет? Мы что, должны обижаться друг на друга? Нет! Мы должны веселиться. Это всё-таки соревнования, праздник. Это отчасти ещё и шоу, всё-таки зрители следят. Клебо будет завидовать? Я вчера выложил фотографию, и многие иностранцы писали, спрашивали: «Это тот самый мешок, из-за которого все ругаются?» (смеётся) Они не понимают, какой мешок, кто мешок, где мешок, о чём речь», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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