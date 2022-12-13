Фото: Большунов и другие лыжники стоят в мешках на церемонии награждения

В Чусовом (Пермский край) завершилась 15-километровая гонка преследования в классическом стиле в рамках третьего этапа Кубка России. Её победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Второе место занял призёр этапа Кубка мира Илья Семиков. Третий результат показал олимпийский чемпион 2022 года в эстафете Денис Спицов.

Примечательно, что на церемонии награждения призёры соревнования одели на себя мешки.

Фото: «На лыжи»

Данная шутка очевидно стала отсылкой к словесной перепалке, которая недавно произошла между Большуновым и олимпийским чемпионом 2022 года в эстафете Сергеем Устюговым. Напомним, после победы в коньковом спринте в Чусовом Устюгов заявил, что может называть членов сборной России «мешками». Он объяснил, что его самого так называли минувшим летом. На данное заявление шутливо отреагировал Большунов, который одержал сегодня победу в коньковой разделке, сказав «ну что, мешки сегодня обыграли олимпийского чемпиона? Сначала мешки сделали его чемпионом, а теперь обыграли».