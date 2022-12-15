Бородавко: для меня Непряева — спортсменка года, не унижая достоинства Щербаковой

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о присуждении премии лучшей спортсменки года в стране фигуристке Анне Щербаковой, соперницей которой в споре за награду была лыжница Нататья Непряева.
«Трудно сказать, кто больше заслужил приз «Спортсменка года», поскольку Аня Щербакова тоже сотворила одно из чудес, завоевав личную золотую медаль, чего всё-таки не хватает Непряевой.
Но если приз рассматривать как «Спортсменка года», то в течение года Наталья, конечно, сделала на порядок больше. Во-первых, Непряева впервые выиграла «Тур де Ски», это очень престижное соревнование во всем мире.
Во-вторых, она стала олимпийской чемпионкой в эстафете, и кроме этого у Натальи ещё серебряная и бронзовая медали в личных гонках. В-третьих, Непряева стала обладательницей Кубка мира. Она радовала своими результатами в течение всего года, и это не просто проходные или второстепенные соревнования, а действительно знаковые, победами на которых владеют единицы спортсменов.
На мой взгляд, Непряева совершила маленькое чудо и подарила всем любителям лыжных гонок замечательные победы. Для меня как для тренера Наталья — спортсменка года, не унижая достоинства Щербаковой», — приводит слова Бородавко Sport24.
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