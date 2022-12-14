Фигуристка Анна Щербакова признана спортсменкой года в России

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова стала лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России».

Соперницами Щербаковой в финале номинации были олимпийская чемпионка в эстафете лыжница Наталья Непряева и представительница пулевой стрельбы Виталина Бацарашкина, завоевавшая в Токио-2020 две золотых медали.

Щербакова также является чемпионкой мира — 2021 и трёхкратной чемпионкой России. Летом 2022 года фигуристка перенесла операцию на колене, из-за чего пропускает первую половину сезона-2022/2023. Осенью Анна дебютировала на телевидении в качестве ведущей телепроекта «Ледниковый период». Её партнёрами стали олимпийские чемпионы Алина Загитова и Алексей Ягудин.