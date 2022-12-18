Общий зачёт Кубка России у мужчин: Большунов увеличил отрыв, Тимашов ворвался в топ-10

Сегодня в Кирово-Чепецке прошла разделка на 15 км классическим стилем в рамках четвёртого этапа Кубка России — 2022/2023 по лыжным гонкам. Гонку выиграл трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Вторым финишировал Антон Тимашов, а замкнул тройку призёров Алексей Червоткин.

Общий зачёт Кубка России у мужчин после сегодняшней разделки выглядит следующим образом.



Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Мужчины.



1. Александр Большунов (Архангельская область) – 530 очков.

2. Илья Семиков (Республика Коми) – 373.

3. Денис Спицов (Тюменская область) – 340.

4. Артём Мальцев (Тюменская область – Нижегородская область) – 310.

5. Иван Якимушкин (Тюменская область) – 293.

6. Алексей Червоткин (Москва) — 272.

7. Савелий Коростелёв (Пермский край) – 261.

8. Антон Тимашов (Республика Татарстан) — 209.

9. Андрей Мельниченко (Красноярский край) – 196.

10. Иван Горбунов (Татарстан) – 195.