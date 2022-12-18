Общий зачёт Кубка России у мужчин: Большунов увеличил отрыв, Тимашов ворвался в топ-10

Сегодня в Кирово-Чепецке прошла разделка на 15 км классическим стилем в рамках четвёртого этапа Кубка России — 2022/2023 по лыжным гонкам. Гонку выиграл трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Вторым финишировал Антон Тимашов, а замкнул тройку призёров Алексей Червоткин.
Общий зачёт Кубка России у мужчин после сегодняшней разделки выглядит следующим образом.
Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Мужчины.
1. Александр Большунов (Архангельская область) – 530 очков.
2. Илья Семиков (Республика Коми) – 373.
3. Денис Спицов (Тюменская область) – 340.
4. Артём Мальцев (Тюменская область – Нижегородская область) – 310.
5. Иван Якимушкин (Тюменская область) – 293.
6. Алексей Червоткин (Москва) — 272.
7. Савелий Коростелёв (Пермский край) – 261.
8. Антон Тимашов (Республика Татарстан) — 209.
9. Андрей Мельниченко (Красноярский край) – 196.
10. Иван Горбунов (Татарстан) – 195.
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