Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Общий зачёт Кубка России у мужчин: Большунов увеличил отрыв, Тимашов ворвался в топ-10

Общий зачёт Кубка России у мужчин: Большунов увеличил отрыв, Тимашов ворвался в топ-10
Комментарии

Сегодня в Кирово-Чепецке прошла разделка на 15 км классическим стилем в рамках четвёртого этапа Кубка России — 2022/2023 по лыжным гонкам. Гонку выиграл трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Вторым финишировал Антон Тимашов, а замкнул тройку призёров Алексей Червоткин.

Общий зачёт Кубка России у мужчин после сегодняшней разделки выглядит следующим образом.

Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Мужчины.

1. Александр Большунов (Архангельская область) – 530 очков.
2. Илья Семиков (Республика Коми) – 373.
3. Денис Спицов (Тюменская область) – 340.
4. Артём Мальцев (Тюменская область – Нижегородская область) – 310.
5. Иван Якимушкин (Тюменская область) – 293.
6. Алексей Червоткин (Москва) — 272.
7. Савелий Коростелёв (Пермский край) – 261.
8. Антон Тимашов (Республика Татарстан) — 209.
9. Андрей Мельниченко (Красноярский край) – 196.
10. Иван Горбунов (Татарстан) – 195.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022