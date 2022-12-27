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Александр Большунов и Сергей Устюгов столкнулись в полуфинале спринта на пятом этапе КР

Александр Большунов и Сергей Устюгов столкнулись в полуфинале спринта на пятом этапе КР
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Российские лыжники Александр Большунов и Сергей Устюгов упали в полуфинале спринта на пятом этапе Кубка России — 2022/2023 в Красногорске.

Сергей Устюгов после паузы пошёл дальше, но без шансов на выход в финал. Александр Большунов позже также пришёл к финишу.

Ранее Александр Большунов выиграл квалификацию спринта, пройдя дистанцию за 2 минуты и 47,94 секунды. Вторым стал Александр Терентьев. Андрей Мельниченко занял третье место, уступив Терентьеву лишь 0,63 секунды.

В финал спринта у мужчин на данный момент вышли Фёдор Назаров и Иван Якимушкин.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Лыжные гонки. Кубок России-2022/23. Этап 5, Красногорск, Россия
Мужчины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Полуфинал. Забег 1
27 декабря 2022, вторник. 14:53 МСК
Окончено
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