Александр Большунов и Сергей Устюгов столкнулись в полуфинале спринта на пятом этапе КР
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Российские лыжники Александр Большунов и Сергей Устюгов упали в полуфинале спринта на пятом этапе Кубка России — 2022/2023 в Красногорске.
Сергей Устюгов после паузы пошёл дальше, но без шансов на выход в финал. Александр Большунов позже также пришёл к финишу.
Ранее Александр Большунов выиграл квалификацию спринта, пройдя дистанцию за 2 минуты и 47,94 секунды. Вторым стал Александр Терентьев. Андрей Мельниченко занял третье место, уступив Терентьеву лишь 0,63 секунды.
В финал спринта у мужчин на данный момент вышли Фёдор Назаров и Иван Якимушкин.
Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
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