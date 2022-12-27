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Александр Терентьев стал победителем спринта на пятом этапе Кубка России

Александр Терентьев стал победителем спринта на пятом этапе Кубка России
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Российский лыжник Александр Терентьев выиграл спринт на 1,4 км на пятом этапе Кубка России — 2022/2023 в Красногорске.

Александр Терентьев прошёл дистанцию за 2 минуты и 57,79 секунды. Вторым стал Фёдор Назаров. Денис Филимонов занял третье место.

Лыжные гонки. Кубок России. Пятый этап. Красногорск. Спринт. 1,4 км. Финал

  1. Александр Терентьев (Архангельская область — Ненецкий АО) — 2.57,79.
  2. Фёдор Назаров (Москва) +0,05.
  3. Денис Филимонов (Республика Татарстан) +2,30.
  4. Иван Якимушкин (Тюменская область) +2,45.
  5. Артём Мальцев (Тюменская — Нижегородская область) +2,67.
  6. Глеб Ретивых (Тюменская область) +2,98.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Лыжные гонки. Кубок России-2022/23. Этап 5, Красногорск, Россия
Мужчины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Финал
27 декабря 2022, вторник. 15:21 МСК
Окончено
1
Александр Терентьев
Архангельская - Ненецкий АО
2:57.79
2
Фёдор Назаров
Москва
+0.05
3
Денис Филимонов
Республика Татарстан
+2.30
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