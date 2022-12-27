Александр Терентьев стал победителем спринта на пятом этапе Кубка России

Российский лыжник Александр Терентьев выиграл спринт на 1,4 км на пятом этапе Кубка России — 2022/2023 в Красногорске.



Александр Терентьев прошёл дистанцию за 2 минуты и 57,79 секунды. Вторым стал Фёдор Назаров. Денис Филимонов занял третье место.



Лыжные гонки. Кубок России. Пятый этап. Красногорск. Спринт. 1,4 км. Финал

Александр Терентьев (Архангельская область — Ненецкий АО) — 2.57,79. Фёдор Назаров (Москва) +0,05. Денис Филимонов (Республика Татарстан) +2,30. Иван Якимушкин (Тюменская область) +2,45. Артём Мальцев (Тюменская — Нижегородская область) +2,67. Глеб Ретивых (Тюменская область) +2,98.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).