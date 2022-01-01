Норвежец Гранеруд занял первое место на втором этапе «Турне четырёх трамплинов»

Норвежец Хальвор Эгнер Гранеруд стал победителем второго этапа «Турне четырёх трамплинов», который прошёл в Гармиш-Партенкирхене (Германия). Соревнования входят в зачёт Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина.
Гранеруд в сумме за два прыжка набрал 303,7 балла. Вторым стал словенский спортсмен Анже Ланишек (297,3 балла), третье место занял поляк Давид Кубацкий (294,4).
Российские и белорусские «летающие лыжники» решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине отстранены от участия в стартах Кубка мира, начиная с заключительных стартов прошлого сезона.
Прыжки на лыжах с трамплина. «Турне четырёх трамплинов». Гармиш-Партенкирхен, Германия. Второй этап. HS142
1. Хальвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 303,7 очка (140,0 м + 142,0 м).
2. Анже Ланишек (Словения) – 297,3 (140,5 + 137,0).
3. Давид Кубацкий (Польша) – 294,4 (136,0 + 138,5).
4. Мануэль Феттнер (Австрия) – 279,6 (136,0 + 138,0).
5. Ян Хёрль (Австрия) – 278,9 (136,0 + 138,5).
6. Пётр Жила (Польша) – 277,0 (135,5 + 134,5).
В общем зачете «Турне четырёх трамплинов» лидирует Гранеруд (616,1), вторым идёт Кубацкий (589,3), третьим — его соотечественник Пётр Жила (576,0).
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