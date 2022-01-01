Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Норвежец Гранеруд занял первое место на втором этапе «Турне четырёх трамплинов»

Норвежец Гранеруд занял первое место на втором этапе «Турне четырёх трамплинов»
Комментарии

Норвежец Хальвор Эгнер Гранеруд стал победителем второго этапа «Турне четырёх трамплинов», который прошёл в Гармиш-Партенкирхене (Германия). Соревнования входят в зачёт Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина.

Гранеруд в сумме за два прыжка набрал 303,7 балла. Вторым стал словенский спортсмен Анже Ланишек (297,3 балла), третье место занял поляк Давид Кубацкий (294,4).

Российские и белорусские «летающие лыжники» решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине отстранены от участия в стартах Кубка мира, начиная с заключительных стартов прошлого сезона.

Прыжки на лыжах с трамплина. «Турне четырёх трамплинов». Гармиш-Партенкирхен, Германия. Второй этап. HS142

1. Хальвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 303,7 очка (140,0 м + 142,0 м).
2. Анже Ланишек (Словения) – 297,3 (140,5 + 137,0).
3. Давид Кубацкий (Польша) – 294,4 (136,0 + 138,5).
4. Мануэль Феттнер (Австрия) – 279,6 (136,0 + 138,0).
5. Ян Хёрль (Австрия) – 278,9 (136,0 + 138,5).
6. Пётр Жила (Польша) – 277,0 (135,5 + 134,5).

В общем зачете «Турне четырёх трамплинов» лидирует Гранеруд (616,1), вторым идёт Кубацкий (589,3), третьим — его соотечественник Пётр Жила (576,0).

Новость по теме
Призёр 1-го этапа «Турне четырёх трамплинов» нарушил правила. Момент попал в трансляцию
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023