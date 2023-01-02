Гранеруд повторил празднование Холанда после победы на этапе «Турне четырёх трамплинов»

Норвежец Хальвор Эгнер Гранеруд отпраздновал победу на втором этапе «Турне четырёх трамплинов», который прошёл в Гармиш-Партенкирхене (Германия), в стиле норвежского футболиста Эрлинга Холанда.
«Два года назад я был здесь в хорошей форме. И я подумал о том, чтобы праздновать, как Холанд, потому что в то время он был «королём» Германии. Но тогда я стал только вторым. Так что я ждал, чтобы сделать такое празднование, с тех пор», — приводит слова Гранеруда VG.
Гранеруд в сумме за два прыжка набрал 303,7 балла. Вторым стал словенский спортсмен Анже Ланишек (297,3 балла), третье место занял поляк Давид Кубацкий (294,4).
В общем зачете «Турне четырёх трамплинов» лидирует Гранеруд (616,1), вторым идёт Кубацкий (589,3), третьим — его соотечественник Пётр Жила (576,0).
- 2 января 2023
-
00:21
-
00:00
- 1 января 2023
-
23:50
-
23:29
-
23:19
-
23:10
-
22:55
-
22:40
-
22:25
-
22:14
-
22:04
-
21:45
-
20:45
-
20:24
-
20:11
-
19:57
-
19:45
-
19:30
-
18:40
-
18:05
-
18:00
-
17:30
-
17:08
-
16:30
-
15:55
-
15:43
-
14:56
-
14:32
-
12:21
-
11:30
-
01:12
-
00:47
-
00:21
- 31 декабря 2022
-
23:42
-
23:14