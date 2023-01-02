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Гранеруд повторил празднование Холанда после победы на этапе «Турне четырёх трамплинов»

Гранеруд повторил празднование Холанда после победы на этапе «Турне четырёх трамплинов»
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Норвежец Хальвор Эгнер Гранеруд отпраздновал победу на втором этапе «Турне четырёх трамплинов», который прошёл в Гармиш-Партенкирхене (Германия), в стиле норвежского футболиста Эрлинга Холанда.

«Два года назад я был здесь в хорошей форме. И я подумал о том, чтобы праздновать, как Холанд, потому что в то время он был «королём» Германии. Но тогда я стал только вторым. Так что я ждал, чтобы сделать такое празднование, с тех пор», — приводит слова Гранеруда VG.

Гранеруд в сумме за два прыжка набрал 303,7 балла. Вторым стал словенский спортсмен Анже Ланишек (297,3 балла), третье место занял поляк Давид Кубацкий (294,4).

В общем зачете «Турне четырёх трамплинов» лидирует Гранеруд (616,1), вторым идёт Кубацкий (589,3), третьим — его соотечественник Пётр Жила (576,0).

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