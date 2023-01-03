Вяльбе: решения Путина никогда не буду оспаривать, обсуждать и даже задумываться над этим
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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила о том, что полностью доверяет президенту России Владимиру Путину и не ставит под сомнение принимаемые им решения.
«Я все годы, когда выбирался Владимир Владимирович Путин в президенты, голосовала за него. В первую его предвыборную кампанию я была у него доверенным лицом. Поэтому решения этого человека я никогда не буду оспаривать, обсуждать и даже задумываться над этим, потому что я полностью ему доверилась. И считаю, что это абсолютно правильно», — сказала Вяльбе в интервью «РИА Новости Спорт».
Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).
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