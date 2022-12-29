От триумфа России на Олимпиаде до кровавой битвы «мешков». Главные события 2022-го в лыжах

Что было мощнее — победа на Играх с флагом или раскалённый конфликт между лучшими лыжниками страны? Вам решать!

Уходящий год стал просто огненным для российских лыжных гонок. Масса крутых побед, которые навсегда останутся в истории. Скандалы, которые сотрясали медиапространство так, что даже футбол уходил на второй план. Слова и поступки, слёзы и кровь, битвы и финиш в обминку – в наших лыжах событий столько, что самое яркое выбрать невероятно сложно.

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