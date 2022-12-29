От триумфа России на Олимпиаде до кровавой битвы «мешков». Главные события 2022-го в лыжах

Уходящий год стал просто огненным для российских лыжных гонок. Масса крутых побед, которые навсегда останутся в истории. Скандалы, которые сотрясали медиапространство так, что даже футбол уходил на второй план. Слова и поступки, слёзы и кровь, битвы и финиш в обминку – в наших лыжах событий столько, что самое яркое выбрать невероятно сложно.
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Победа Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде
Счёт олимпийским победам сборной России на Олимпиаде в Пекине открыл Александр Большунов. А ведь его участие в Играх-2022 было под огромным вопросом. Как признался великий тренер Юрий Бородавко, единственный раз, когда он действительно опасался за жизнь своего спортсмена, был именно с Большуновым после его падения с велосипеда на огромной скорости. Александр за полгода восстановился после тяжёлых травм, набрал форму и выиграл скиатлон с огромным преимуществом.
Золотая эстафета Ступак, Непряевой, Сориной и Степановой
Невероятно красивой получилась победа нашей женской команды в олимпийской эстафете. Давайте честно, российские лыжницы не были фаворитами Олимпиады. Ну какие фавориты, когда у норвежек и шведок такие мощнейшие составы, что даже бронза казалась бы отличным достижением. Но Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова провели просто эстафету жизни. Финишёр нашей команды Степанова стала самой молодой олимпийской чемпионкой в лыжных гонках в истории.
Победа Натальи Непряевой на «Тур де Ски» и в Кубке мира
Календарный 2022-й начался для сборной России красивой победой Натальи Непряевой в многодневке «Тур де Ски». До неё ни одной из российских лыжниц не удавалось выиграть эти соревнования. Непряева стала настоящей царицей горы и главным претендентом на победу в общем зачёте Кубка мира. В итоге она и выиграла! 21 год лыжницы из России не могли завоевать «Большой хрустальный глобус», а Непряева повторила достижение Юлии Чепаловой. Поднять трофей над головой лучшая лыжница России смогла в Сыктывкаре во время чемпионата страны. С флагом, гимном и поцелуями от Елены Вяльбе.
Финиш Сергея Устюгова с флагом в эстафете в Пекине
Мужская сборная России считалась фаворитом в борьбе за олимпийское золото. Но ведь такое уже было и в Сочи, и на чемпионатах мира. А побеждали всякий раз другие. Перед тренерским штабом российской команды был сложный выбор – кого ставить? Тренеры единогласно выступали за Артёма Мальцева, но Елена Вяльбе взяла всю ответственность на себя и волевым решением включила в состав Сергея Устюгова. И Лось не подвёл, финишировав с флагом России под рёв ничего не понимавших, но очень замёрзших китайских болельщиков, которым нужно было согреться. 42 года наша команда не могла выиграть эстафету на Олимпиаде, но прервала эту чёрную серию.
Норвежцы со скандалом выгнали Россию с Кубка мира
Весной сборная России по лыжным гонкам вынуждена была покинуть этап Кубка мира в Норвегии под беспрецедентным давлением со стороны хозяев соревнований. Норвежцы просто продавили своё решение в FIS, несмотря на то что международная федерация вообще не хотела отстранять россиян. Вакс-грузовик сборной России был раскрашен в цвета украинского флага местными вандалами в Драммене, а спортсмены до последнего ждали, что выйдут на старт. Но в итоге все россияне вынуждены были возвращаться домой.
Исключение Елены Вяльбе из совета FIS
Россия больше не представлена в совете Международной федерации лыжных видов спорта. Елену Вяльбе цинично «прокатили» на выборах в Милане. Из 23 кандидатов она набрала наименьшее количество голосов и не смогла сохранить своё место в совете организации. Даже представители таких «великих» лыжных держав, как Ливан и Португалия, получили больше голосов, а решать судьбу лыжных видов спорта делегаты доверили кандидатам из Андорры, Аргентины, Новой Зеландии и Болгарии, а не трёхкратной олимпийской чемпионке, возглавляющей одну из двух лучших лыжных федераций мира.
Кровавая битва «мешков» Большунова и Устюгова
В российских лыжах в конце года началось лютое противостояние двух титанов: Александра Большунова и Сергея Устюгова. Всё началось с того, что на этапе Кубка России в Чусовом Устюгов победил в коньковом спринте и назвал остальных лыжников национальной команды «мешками». Большунов и компания молчать не стали – сначала Александр заявил, что «мешки» сделали Сергея олимпийским чемпионом, а затем на награждение вся команда надела мешки на ноги. На следующем этапе в Кирово-Чепецке Большунов жёстко подрезал Устюгова, а в Красногорске вообще дошло до крови. После классического спринта Устюгов обвинил соперника в неспортивном поведении и отказался пожать руку, а на коньковом спринте оба упали в результате жёсткого столкновения на большой скорости. У Большунова – разбитое лицо, у Устюгова – ушибы. Елена Вяльбе назвала подопечных «двумя баранами».
Отсутствие трансляций Кубка России на общедоступном ТВ
Сезон-2022/2023 российские лыжники проводят внутри страны. На Кубке России кипят жаркие страсти как на трассе, так и за её пределами, но почти никто из зрителей этого не видит, так как гонки не показывают на общедоступном ТВ. Олимпийские победы, наличие самых крутых спортсменов, тренеров и руководителя, харизмы которой хватит на весь наш спорт, лыжным гонкам не помогли. Федеральный спортивный канал не захотел платить за трансляции лыж, права на которые были проданы другой компании. А владелец прав не захотел вкладываться в формирование «картинки» с этапов Кубка России. В итоге пострадали болельщики, которые не увидели весь огонь наших лыж. Даже Большунов назвал поведение ответственных за трансляции лиц хамским.
Выступление Савелия Коростелёва за сборную Китая
Политически важные соревнования, которыми стали Российско-китайские зимние молодёжные игры в Чанчуне, не запомнились бы вообще ничем, если бы не наши лыжники. Финиш мужской эстафеты превратился в шоу. Савелий Коростелёв и Егор Митрошин обнялись и абсолютно одновременно пересекли финишную черту. При этом один выступал за Китай, другой – за Россию, а в итоге два первых места! Как оказалось, российская делегация добровольно предложила лучшего молодого лыжника страны Коростелёва китайской команде, чтобы хоть немного уравнять шансы, а те, конечно, согласились. Получилось стильно, модно, молодёжно. Победила дружба.
Уход тренера Маркуса Крамера из сборной России
По окончании олимпийского сезона-2021/2022 сборную России покинул немецкий тренер Маркус Крамер. Официально он приступил к работе в команде с 2015 года, но на самом деле писал тренировочные планы спортсменам, в том числе Александру Легкову, ещё за два-три года до этого. Президент ФЛГР Елена Вяльбе заявила, что после начала конфликта на Украине сотрудничество с иностранными специалистами стало невозможным. Сам Крамер был готов продолжить работу в российской команде. Под его руководством добивались блестящих побед многие наши лыжники: тот же Легков, Илья Черноусов, Сергей Устюгов, Юлия Ступак, Евгений Белов и многие-многие другие.
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