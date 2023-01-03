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Прыгунья с трамплина Богатай пропустит остаток сезона и не выступит на домашнем ЧМ

Прыгунья с трамплина Богатай пропустит остаток сезона и не выступит на домашнем ЧМ
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Словенская прыгунья с трамплина Урша Богатай пропустит остаток сезона из-за тяжёлой травмы, полученной в результате неудачного приземления в первом раунде турнира в Любно об Савиньи (Словения).

Как сообщает издание Siol, у спортсменки выявлены повреждения внутренней и передней крестообразных связок левого колена.

Сообщается, что первоначальное лечение Богатай будет безоперационным с иммобилизацией, после чего потребуется отсроченное оперативное вмешательство.

Богатай прыгнула на 89,5 метра, но приземлилась неудачно. Три года назад она упала в Планице (Словения), серьёзно повредив правое колено, что потребовало операции и длительной реабилитации. Сейчас спортсменка получила травму всего за полтора месяца до главного события сезона — домашнего чемпионата мира.

Богатай является двукратной олимпийской чемпионкой. Обе золотые медали были завоёваны спортсменкой на Олимпийских играх в Пекине 2022 года.

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