Прыгунья с трамплина Богатай пропустит остаток сезона и не выступит на домашнем ЧМ

Словенская прыгунья с трамплина Урша Богатай пропустит остаток сезона из-за тяжёлой травмы, полученной в результате неудачного приземления в первом раунде турнира в Любно об Савиньи (Словения).
Как сообщает издание Siol, у спортсменки выявлены повреждения внутренней и передней крестообразных связок левого колена.
Сообщается, что первоначальное лечение Богатай будет безоперационным с иммобилизацией, после чего потребуется отсроченное оперативное вмешательство.
Богатай прыгнула на 89,5 метра, но приземлилась неудачно. Три года назад она упала в Планице (Словения), серьёзно повредив правое колено, что потребовало операции и длительной реабилитации. Сейчас спортсменка получила травму всего за полтора месяца до главного события сезона — домашнего чемпионата мира.
Богатай является двукратной олимпийской чемпионкой. Обе золотые медали были завоёваны спортсменкой на Олимпийских играх в Пекине 2022 года.
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