Чешский прыгун с трамплина заявил, что костюм Жилы даёт ему преимущество перед соперниками

Чешский прыгун с трамплина Виктор Полашек обвинил своего коллегу, польского прыгуна Петра Жилу в манипуляциях с костюмом во время первого этапа «Турне четырёх трамплинов» в Оберстдорфе (Германия).

Напомним, Пётр Жила занял второе место, однако позже в социальных сетях появилась фотография, доказывающая, что его стоило дисквалифицировать. На старте комбинезон спортсмена был застёгнут, но после приземления молния расстегнулась.

«Синие костюмы кажутся немного эластичными, хм», — написал Полашек в социальных сетях, прикрепив фотографию, как костюм Жилы растягивается в промежности существенно больше, чем на разрешённые правилами 3-4 сантиметра от тела.

Чех намекнул на то, что если костюм Жилы действительно обладает такой эластичностью, то это даёт ему серьёзное преимущество перед соперниками во время полёта, так как спортсмен получает дополнительную опорную поверхность.

«Костюм экстремальный. Похоже, что у него большая опорная поверхность в промежности, чем у большинства спортсменов в этом виде спорта», — соглашается с Полашеком норвежский эксперт Андреас Стьернен в интервью Dagbladet.

В ближайшее время Жила, как и все остальные спортсмены, должен пройти проверку одежды.