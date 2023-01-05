Женский слалом на этапе Кубка мира по горным лыжам отменён из-за непогоды

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) сообщила об отмене женского слалома, который должен был пройти сегодня, 5 января, на этапе Кубка мира по горным лыжам в Загребе (Хорватия).



Решение об отмене было принято из-за неблагоприятных погодных условий.



«Из-за высоких температур и ветра сегодняшняя гонка в Загребе отменена», – сообщили в FIS.

Стоит отметить, что возможная победа в этой гонке могла бы стать рекордной для двукратной олимпийской чемпионки, шестикратной чемпионки мира и четырёхкратной обладательницы Кубка мира американской горнолыжницы Микаэлы Шиффрин. Однако до сих пор единственной рекордсменкой по количеству побед на отдельных этапах Кубка мира остаётся американка Линдси Вонн (82). Абсолютным рекордсменом по этому показателю является швед Ингемар Стенмарк, на счету которого 86 побед.