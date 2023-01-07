Тихонов — о рекорде Клебо: ничего удивительного. Он величайший спортсмен в истории!

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал рекорд Йоханнеса Клебо, одержавшего сегодня шестую победу подряд в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски», входящей в зачёт Кубка мира.



«Клебо — величайший спортсмен в истории, что тут ещё скажешь! Будем лицезреть и дальше. Жаль, что наших не было там. Уверен, что наши российские лыжники составили бы серьёзную конкуренцию норвежскому лыжнику. Ничего удивительного в его рекорде нет. Клебо очень силён, это все знают», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, сегодня Клебо стал победителем мужского масс-старта в классическом стиле в рамках третьего этапа «Тур де Ски». Одержав шестую победу подряд в рамках лыжной многодневки, норвежец превзошёл аналогичные рекорды российских лыжников Александра Большунова и Сергея Устюгова (по пять побед подряд у обоих).