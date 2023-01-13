Н. Непряева выиграла коньковую разделку на шестом этапе Кубка России в Сыктывкаре
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Наталья Непряева стала победительницей в 10-километровой коньковой разделке на шестом этапе Кубка России в Сыктывкаре.
Непряева показала результат 25.28,9 и на 25,3 секунды опередила ещё одну олимпийскую чемпионку Веронику Степанову (25.54,2). Бронзу завоевала Анастасия Прокофьева (25.55,9).
Кубок России. Сыктывкар. Свободный стиль. 10 км. Женщины
- Наталья Непряева (Архангельская область) — 25.28,9
- Вероника Степанова (Камчатский край) — отставание + 25,3 секунды
- Анастасия Прокофьева (Москва — Санкт-Петербург) + 27,0
- Анна Королёва (Беларусь) + 49,7
- Екатерина Смирнова (Тюменская область) + 49,9
- Алёна Перевозчикова (ХМАО-Югра) + 1.01,1
- Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) + 1.05,0
- Анастасия Доценко (Татарстан) + 1.07,0
- Алеся Рушенцева (Татарстан) + 1.16,0
- Лариса Рясина (Татарстан) + 1.19,6
Лыжные гонки. Кубок России-2022/23. Этап 6, Сыктывкар, Россия
Женщины. 10 км. Свободный стиль
13 января 2023, пятница. 10:30 МСК
Окончено
1
Наталья Непряева
Архангельская область
25:28.9
2
Вероника Степанова
Камчатский край
+25.3
3
Анастасия Прокофьева
Москва - Санкт-Петербург
+27.0
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