Н. Непряева выиграла коньковую разделку на шестом этапе Кубка России в Сыктывкаре

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Наталья Непряева стала победительницей в 10-километровой коньковой разделке на шестом этапе Кубка России в Сыктывкаре.

Непряева показала результат 25.28,9 и на 25,3 секунды опередила ещё одну олимпийскую чемпионку Веронику Степанову (25.54,2). Бронзу завоевала Анастасия Прокофьева (25.55,9).

Кубок России. Сыктывкар. Свободный стиль. 10 км. Женщины