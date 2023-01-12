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Александр Большунов проиграл спринт на этапе Кубка России в Сыктывкаре, Сергей Устюгов не выступал, а выиграл Терентьев

«Борьба с Устюговым? А я-то здесь при чём?» Большунов проиграл спринт на Кубке России
Михаил Чесалин
Большунов проиграл спринт на Кубке России
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Лидер национальной команды споткнулся перед последним подъёмом и не смог навязать борьбу Александру Терентьеву.

В новом году поклонники лыжных гонок ждали продолжения горячей схватки двух самых титулованных российских лыжников, нещадно рубившихся в декабре. Александр Большунов и Сергей Устюгов от относительно невинных подколок с мешками дошли до серьёзного столкновения с падением, и, конечно, зрителям было очень интересно, что будет дальше.

Однако шестой этап Кубка России в Сыктывкаре новый поворот драматичного сериала не подарит, потому что Сергей принял решение эту соревновательную неделю пропустить. В его отсутствие классический спринт чуть потерял градус, но всё равно получился довольно ярким и непредсказуемым.

Лыжные гонки. Кубок России-2022/23. Этап 6, Сыктывкар, Россия
Мужчины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Финал
12 января 2023, четверг. 14:35 МСК
Окончено
1
Александр Терентьев
Архангельская - Ненецкий АО
2:59.77
2
Александр Большунов
Архангельская область
+0.46
3
Иван Горбунов
Республика Татарстан
+2.90

Многие прочили победу Большунову, но Александр пока далёк от своей идеальной формы. В финале он отдал победу другому талантливому спринтеру Александру Терентьеву. Большунов мог бы зарубиться и за первое место, но на последнем подъёме чуть не упал при перестроении. Равновесие он всё-таки сохранил, но драгоценную секунду и пару метров потерял. А нагонять на финишной прямой Терентьева, «раздевавшего» самого Клебо – задача непростая. Ну и Большунов, очевидно, рваться особо не стал.

После финиша, впрочем, Большунов не выглядел разочарованным.

– Сожалеете, что сегодня в спринте не выступил Сергей Устюгов?
– А почему вы меня спрашиваете? Я-то здесь при чём?

– Интереснее было бы с ним бороться?
– Сегодня была отличная конкуренция, молодые ребята добавляют.

Большунов против Клебо. Легков против Нортуга. Кто лучший лыжник XXI века? Большунов против Клебо. Легков против Нортуга. Кто лучший лыжник XXI века?

– Как себя сегодня чувствовали?
– Нормально. Перед стартом пролога было не очень, но потом с каждым забегом становилось всё лучше и лучше. Сейчас всё хорошо.

– Что случилось в финале, когда вы чуть не упали перед финишем?
– На спуске перед последним подъёмом я встал чуть пораньше, чтобы выходить на финишную прямую на скорости и бороться за первое место, но немного потерял равновесие при перестроении в левую лыжню. Мог даже упасть, но хорошо, что устоял и смог продолжить борьбу.

– Чего не хватило для победы? В чём недоработали?
– Вот как раз в том, что споткнулся перед последним подъёмом и там потерял эти метра полтора. А тут уже Александр включился на полную. Если бы мы там параллельно вышли, то, думаю, подзарубились бы.

Лыжные гонки. Кубок России-2022/23. Этап 6, Сыктывкар, Россия
Женщины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Финал
12 января 2023, четверг. 14:30 МСК
Окончено
1
Наталья Непряева
Архангельская область
3:25.21
2
Анастасия Фалеева
Санкт-Петербург - Ненецкий АО
+1.26
3
Диана Соболева
Санкт-Петербург
+5.82

В женской гонке убедительную победу одержала Наталья Непряева. В отсутствие Вероники Степановой, пожалуй, равных конкуренток ей в Сыктывкаре не было. Впереди ещё разделки и скиатлон.

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