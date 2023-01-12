«Борьба с Устюговым? А я-то здесь при чём?» Большунов проиграл спринт на Кубке России

В новом году поклонники лыжных гонок ждали продолжения горячей схватки двух самых титулованных российских лыжников, нещадно рубившихся в декабре. Александр Большунов и Сергей Устюгов от относительно невинных подколок с мешками дошли до серьёзного столкновения с падением, и, конечно, зрителям было очень интересно, что будет дальше.

Однако шестой этап Кубка России в Сыктывкаре новый поворот драматичного сериала не подарит, потому что Сергей принял решение эту соревновательную неделю пропустить. В его отсутствие классический спринт чуть потерял градус, но всё равно получился довольно ярким и непредсказуемым.

Многие прочили победу Большунову, но Александр пока далёк от своей идеальной формы. В финале он отдал победу другому талантливому спринтеру Александру Терентьеву. Большунов мог бы зарубиться и за первое место, но на последнем подъёме чуть не упал при перестроении. Равновесие он всё-таки сохранил, но драгоценную секунду и пару метров потерял. А нагонять на финишной прямой Терентьева, «раздевавшего» самого Клебо – задача непростая. Ну и Большунов, очевидно, рваться особо не стал.

После финиша, впрочем, Большунов не выглядел разочарованным.

– Сожалеете, что сегодня в спринте не выступил Сергей Устюгов?

– А почему вы меня спрашиваете? Я-то здесь при чём?

– Интереснее было бы с ним бороться?

– Сегодня была отличная конкуренция, молодые ребята добавляют.

– Как себя сегодня чувствовали?

– Нормально. Перед стартом пролога было не очень, но потом с каждым забегом становилось всё лучше и лучше. Сейчас всё хорошо.

– Что случилось в финале, когда вы чуть не упали перед финишем?

– На спуске перед последним подъёмом я встал чуть пораньше, чтобы выходить на финишную прямую на скорости и бороться за первое место, но немного потерял равновесие при перестроении в левую лыжню. Мог даже упасть, но хорошо, что устоял и смог продолжить борьбу.

– Чего не хватило для победы? В чём недоработали?

– Вот как раз в том, что споткнулся перед последним подъёмом и там потерял эти метра полтора. А тут уже Александр включился на полную. Если бы мы там параллельно вышли, то, думаю, подзарубились бы.

В женской гонке убедительную победу одержала Наталья Непряева. В отсутствие Вероники Степановой, пожалуй, равных конкуренток ей в Сыктывкаре не было. Впереди ещё разделки и скиатлон.