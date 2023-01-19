В Норвегии призовые всех конькобежцев оказались в 10 раз меньше заработка Клебо

Норвежские конькобежцы были неприятно удивлены, что в текущем сезоне все вместе заработали десятую часть призовых лыжника Йоханнеса Клебо.

Лучшая в сезоне норвежская конькобежка Рагне Виклунд за две победы и три подиума Кубка мира и серебро чемпионата Европы в многоборье получила 107 784 норвежские кроны ($ 10,8 тыс.), а все остальные вместе взятые конькобежцы сборной — чуть более 90 тысяч норвежских крон. Получается, что общий доход сборной Норвегии по конькобежному спорту — 199 600 норвежских крон.

При этом звезда лыжных гонок Клебо только за начало сезона получил 1,985 млн норвежских крон призовых. Аналогичные доходы у его тёзки биатлониста Йоханнеса Бё. Лидируют в рейтинге самых высоких призовых горнолыжник Александер Омодт Кильде (2,714 млн крон) и прыгун на лыжах с трамплина Халвор Эгнер Гранеруд (2,244 млн).

«По крайней мере, это грустно. Это кажется очень несправедливым, потому что результаты, которых мы достигли в этом году, были абсолютно безумными. У нас очень сильная команда, которая неизменно показывает очень хорошие результаты. Поэтому невероятно, что мы находимся в таком положении», — приводит слова Виклунд NRK.