Победа Клебо без россиян – не позор. Большунов выигрывал без норвежцев, и все радовались

Йоханнес Клебо – гениальный лыжник. Он с каждым годом становится всё сильнее и сильнее. В его активе уже масса титулов, при этом он не выиграл ни одного золота Олимпиад или чемпионатов мира в дистанционных гонках.

Очередным достижением 26-летнего норвежца стала победа на многодневке «Тур де Ски» – 2023, по ходу которой Клебо переписал таблицу рекордов. Теперь на его счету самая длинная победная серия и наибольшее количество выигранных этапов многодневки за карьеру.

Но можно ли считать его победу полноценной без участия российских лыжников? Или триумф Йоханнеса, который без главных соперников выигрывал легко и непринуждённо, – это позор мировых лыж?

Для того чтобы ответить на поставленный вопрос, сначала нужно ответить на другой. Можно ли считать полноценной победу Александра Большунова на «Тур де Ски» – 2021? Ведь тогда норвежские лыжники не участвовали в многодневке и пропустили часть этапов Кубка мира.

Йоханнес Клебо выиграл «Тур де Ски» – 2023 Фото: Paul Brechu/Getty Images

Как по мне, ответ на этот вопрос однозначный – победа не просто полноценная, а красивая, убедительная, заслуженная! Большунов добился потрясающего достижения вне зависимости от того, кто был у него в соперниках. Он ведь бежал не спустя рукава, а бился в каждой гонке, отдавал на трассе всё, на что был способен его организм.

И когда Саша победил, разве наши депутаты и спортивные чиновники говорили, что победа обесценена неучастием главных конкурентов? Вовсе нет. Все в один голос отмечали, что это проблема норвежцев, а не Большунова.

Давайте представим, что сейчас в той же ситуации, что Клебо, оказался бы любой из россиян – Большунов, Сергей Устюгов, Савелий Коростелёв, Илья Семиков, Денис Спицов, Иван Якимушкин, Артём Мальцев. В России говорили бы, что так выигрывать может кто угодно? Нет, мы все радовались бы тому, что наш лыжник вновь выиграл крутую многодневку.

Да, то, что происходило на «Тур де Ски» – 2023 в плане борьбы с Клебо, иначе как позором назвать нельзя. Никто не посмел бросить вызов Йоханнесу даже в тех гонках, где у него изначально было меньше шансов. Но это проблемы не Клебо, а всех остальных. К чемпиону никаких вопросов нет и быть не может. Он что — должен был специально проигрывать, чтобы сделать многодневку интереснее?

Интереснее было бы только с участием российских лыжников. И если бы Клебо победил в такой конкуренции, что сделать крайне сложно, его победа стала бы намного ярче. Наверное, можно было бы считать её бесценной. Как же жаль, что пока российских лыжников не пускают на международные старты! Но и без наших Йоханнес выступил очень круто. А шесть побед в семи гонках – новый ориентир для всех. В том числе и для российских лыжников.