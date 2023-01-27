«Не ждём быстрого возвращения». Бородавко — о решении FIS не допускать россиян на ЧМ

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на слова генерального секретаря Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) Мишеля Виона, который объявил, что российских лыжников не допустят до чемпионата мира.
«Это только подтверждение тех решений, которые были прежде. Ничего нового в этом нет. Мы не ждём столь быстрого возвращения. Чтобы это произошло, должно пройти заседание совета FIS и они должны проголосовать. Это не так просто, как кажется. Будем ждать и дальше соревноваться», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Мишель Вион заявил, что решение уже было принято и до чемпионата мира другое принято не будет, отметив, что организация будет следовать рекомендации МОК.
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