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Генсек FIS объявил, что российских лыжников не допустят до чемпионата мира

Генсек FIS объявил, что российских лыжников не допустят до чемпионата мира
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В Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) ответили на вопрос о возможном участии российских лыжников в чемпионате мира по лыжным видам спорта, который пройдёт в феврале в Планице (Словения).

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) выразил намерение вернуть российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в нейтральном статусе.

«Никаких шансов. У нас не запланирована встреча (до старта чемпионата мира. — Прим. «Чемпионата»). Никакое решение не может быть принято до чемпионата мира.

Мы всегда говорили, что будем следовать рекомендациям МОК. Надеюсь, так и будет, но до весенней встречи FIS у меня не будет никаких комментариев, кроме того, что решение на эту зиму уже было принято», — приводит слова генерального секретаря FIS Мишеля Виона Expressen со ссылкой на Viaplay.

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