Вероника Степанова высказалась о возможности возвращения на Кубок мира

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете россиянка Вероника Степанова предположила, как изменится Кубок мира по лыжным гонкам в случае возвращения на него россиян.
«Почему он должен отличаться от прошлых сезонов? Я не инициировала наше отстранение. Единственное отличие, которое может быть, и я подчёркиваю слово «может», это повышенное внимание к соревнованиям. Лыжные гонки нуждаются в более качественных показателях просмотров, особенно в Швеции, это я говорю, исходя из того, что прочитала», — приводит слова Степановой Expressen.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил о намерении рассмотреть допуск к международным стартам спортсменов из России, которые придерживаются Олимпийской хартии, то есть не поддерживали военную спецоперацию на Украине.
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