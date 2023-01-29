Шведская лыжница Сван обвинила финку Пярмякоски в нечестной игре

Неоднократный призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира финская лыжница Криста Пярмякоски снялась с четвертьфинальной спринтерской гонки в рамках девятого этапа Кубка мира из-за плохого самочувствия.

Пярмякоски прошла квалификацию спринта, но, когда пришло время четвертого четвертьфинального заезда, она не вышла на трассу. Уже после окончания квалификации финка заявляла, что испытывает проблемы со здоровьем.

Снятие Пярмякоски позволило занявшей 31-е место в квалификации шведке Эббе Андерссон всё же пройти в четвертьфинал. Однако её соотечественница Линн Сван неоднозначно отреагировала на произошедшее, упрекнув финскую лыжницу в нечестной игре.



«Это правда? Очень грустно, но я не думаю, что это честная игра. Если бы она поранилась, это было бы одно. Но если она делает это только для того, чтобы оптимизировать свои шансы на следующий день… тогда она могла бы и вовсе не подавать заявку.



Теперь я немного покраснела, узнав, что речь идёт о проходе Эббы. Но, вне зависимости от того, кто был 31-м, я в любом случае не рада чему-то подобному. Мы хотим честной игры в нашем виде спорта. И это не очень на неё похоже», — приводит слова Линн Сван Expressen.



Сообщается, что Криста Пярмякоски никоим образом не будет наказана за свои действия. Ранее в начале года финская лыжница также была вынуждена прервать участие в соревнованиях многодневки «Тур де Ски» из-за проблем с желудком.