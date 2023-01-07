Криста Пярмякоски сошла с «Тур де Ски». Она занимала третье место в общем зачёте

Неоднократный призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира, финская лыжница Криста Пярмякоски снялась с многодневки «Тур де Ски». Конкретные причины такого решения пока не названы.
Отметим, что в данный момент Криста занимает третье место в общем зачёте соревнований. Первый этап многодневки для представительницы Финляндии сложился неудачно — она не сумела преодолеть четвертьфинальный раунд конькового спринта и стала 18-й в гонке преследования. Однако уже на следующем этапе Пярмякоски дважды поднялась на подиум: стала второй в гонке с раздельным стартом и сохранила свою позицию в пасьюте. На текущем третьем этапе Криста стала пятой в финале классического спринта.
Общий зачёт «Тур де Ски» (06.11.2023). Женщины
Фрида Карлссон (Швеция) – 1.47,04.
Тириль Уднес Венг (Норвегия) + 0,41.
Криста Пярмякоски (Финляндия) + 1,05.
С «Тур де Ски» также сошли швед Антон Перссон и канадец Грэм Ритчи.
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