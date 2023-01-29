Йоханнес Клебо проиграл два спринта в одном сезоне впервые с 2018-го

Пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, трёхкратный чемпион «Тур де Ски» норвежский лыжник Йоханнес Клебо проиграл две спринтерские гонки в одном сезоне впервые с 2018 года.

Напомним, в текущем сезоне Клебо стал вторым на четвёртом этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария) в коньковом спринте. Его на финише обогнал итальянец Федерико Пеллегрино. Позднее, на этапе в Ле Рус (Франция), норвежец уступил французу Ришару Жуве на финише классического спринта.

В сезоне-2018/2019 Клебо уступил россиянину Александру Большунову на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия), а затем в Лиллехаммере (Норвегия) стал 11-м.

На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке.