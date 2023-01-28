Сенсация в лыжах: Клебо вновь проиграл спринт! Норвежец не готов к чемпионату мира?

Громким поражением пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо завершился классический спринт на этапе Кубке мира во Франции. Норвежец на финишной прямой не справился с напором француза Ришара Жува. За последние пять лет поражения Клебо в спринте можно было с запасом пересчитать на пальцах одной руки, но уже в этом сезоне он проиграл дважды.
Клебо чуть больше месяца назад не справился с итальянцем Федерико Пеллегрино в Давосе. Но тогда был только четвёртый этап Кубка мира и всё казалось случайностью. Тем более на «Тур де Ски» и других этапах Йоханнес не давал соперникам шансов. Хотя неделю назад в Ливиньо норвежцу пришлось выдержать жёсткое давление со стороны Ришара Жува.
Ришар Жув
Фото: Federico Modica/Getty Images
Француз словно присматривался к тому, как бороться с норвежцем на финише, но в коньке опередить Клебо не сумел. В Ле Рус хозяин трассы нашёл ключ к победе, заняв чуть более удобную позицию на выходе на финишную прямую и выдержав скорость до конца. Йоханнес до выхода на прямую едва не столкнулся с огромным шведом Эдвином Ангером и потерял какую-то долю секунды.
Но это уже детали, которые в финишном протоколе не прописываются. Зато на первом месте в этом протоколе значится Ришар Жув, который с каждым сезоном становится всё сильнее и сильнее. C Олимпиады-2018 Клебо в классическом спринте обыгрывали только три спортсмена: россияне Александр Большунов и Александр Терентьев и норвежец Эрик Вальнес, причём все трое делали это в финской Руке.
Кажется, что перед чемпионатом мира – 2023 в Планице Клебо делает всё, чтобы опровергнуть утверждение Александра Большунова о том, что Йоханнес возьмёт шесть золотых. На данный момент вряд ли можно говорить о том, что Клебо готов к главному турнира сезона. Ну разве ему интересны любые места, кроме первого? Но и до старта ЧМ-2023 почти месяц, а какую работу сейчас делает норвежец и на фоне каких нагрузок бежит, мы не знаем.
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