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Чемпионка ОИ Сорина ответила на вопрос, готова ли она выступать под нейтральным статусом

Чемпионка ОИ Сорина ответила на вопрос, готова ли она выступать под нейтральным статусом
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Олимпийская чемпионка в эстафете российская лыжница Татьяна Сорина ответила на вопрос, готова ли она выступать на международных соревнованиях под нейтральным статусом: без флага и гимна.

«Пока тяжело об этом рассуждать. Хочу думать и верить, что мы побежим на Олимпиаде. Хочется видеть наш флаг и слышать наш гимн. Однозначно этого очень не хватает, особенно на Олимпиаде! Мы ведь уже две зимних Олимпиады были лишены этого.

Но если эту возможность нам не предоставят, то готова бегать под нейтральным флагом. Времени у меня осталось не так много для реализации своих спортивных планов, на которые настраиваюсь», — приводит слова Сориной Metaratings.

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская не согласилась бы ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом.

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