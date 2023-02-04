Норвежские лыжники заняли первые семь мест в индивидуальной гонке в Тоблахе

В Тоблахе (Италия) завершилась мужская разделка на 10 км в рамках 10-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023, которая ознаменовалась победой норвежских лыжников. Её победителем стал Пол Голберг. Вторым к финишу пришёл Симен Хегстад Крюгер. Бронзовую награду завоевал Йоханнес Клебо.



По итогам гонки сразу семь первых мест остались за представителями Норвегии. Сразу за тройкой призёров расположились Харальд Эстберг Амундсен, Дидрик Тёнсет, Ханс Кристер Холунд и Ивер Тильдхейм Андерсен.

Напомним, ранее ряд европейских тренеров призвали пересмотреть количество квот для Норвегии для участия в Кубке мира ввиду ярко выраженного превосходства норвежских лыжников над соперниками.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).