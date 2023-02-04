«Решение неизменно». Большунова не пустили на чемпионат мира даже по персональной квоте

Даже персональная квота не даёт Александру Большунову права участвовать в чемпионате мира по лыжным видам спорта, который стартует 22 февраля в Планице. Действующий чемпион мира в скиатлоне в это время будет участвовать во Всероссийских соревнованиях «Чемпионские высоты» в Малиновке.

В лыжных гонках есть чёткое правило – действующие чемпионы мира участвуют в следующем турнире вне национальной квоты.

В 2021 году в Оберстдорфе Александр Большунов фантастическим ускорением на последнем подъёме убежал от норвежцев Ханса Холунда и Симена Крюгера и выиграл свой первый в карьере титул чемпиона мира. Та гонка, безусловно, вошла в историю как одна из самых интересных и захватывающих. Наш лыжник растерзал пятерых норвежцев!

Права на видео принадлежат FIS. Посмотреть его можно на официальном YouTube-канале организации.

Таким образом, у лидера сборной России была персональная квота на чемпионат мира – 2023 в Планице. Но все российские спортсмены пока отстранены от участия в международных стартах. Мог ли Большунов участвовать в главном турнире года в нейтральном статусе, несмотря на санкции? Мы задали этот вопрос FIS.

«В решении Совета FIS, принятом в октябре, говорится, что спортсмены из России и Беларуси не должны участвовать в соревнованиях под эгидой FIS, и это решение останется неизменным до дальнейшего уведомления от Совета», — ответили в международной федерации.

А что тогда будет с персональной квотой Большунова? Он не дисквалифицирован, не травмирован, полон сил и желания защитить свой титул, но не может этого сделать по не зависящим от него причинам. В Планицу его не пустили, но может ли квота сохраниться на чемпионат мира – 2025, который пройдёт в Норвегии?

«Мы рассмотрим ситуацию со спортсменами, их статус и FIS-пункты (и места для действующих чемпионов) по окончании сезона», – таков ответ FIS.

Александр Большунов Фото: Чемпионат

Совет FIS состоится уже по окончании сезона, и какие решения относительно российских и белорусских спортсменов на нём будут приняты, можно только гадать.

Никакого другого ответа, конечно, и быть не могло. Никто из российских лыжников в нынешнем сезоне в международных стартах участвовать не будет. А на трассы Кубка мира странным образом прорвалась только Юлия Ступак, которая вызвала возмущение соперниц.

Интересно, что по персональной квоте в Планице выступит норвежец Эмиль Иверсен, который в Оберстдорфе в самой скандальной гонке последних лет стал чемпионом мира в марафоне. В той самой гонке, когда Александр Большунов в столкновении с Йоханнесом Клебо сломал палку и не смог побороться за победу. Да и у Клебо ту победу потом отняли, отдав Иверсену. Не будь этой квоты, Эмиль не попал бы в состав сборной Норвегии, он уже второй сезон просто «никакой».