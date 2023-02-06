Айзенбихлер опроверг заявление соперника, что прыгунам на лыжах дают жульничать

Шестикратный чемпион мира, немецкий прыгун с трамплина Маркус Айзенбихлер отреагировал на скандальное признание соперника в том, что многие их коллеги жульничают на турнирах.

«Это всегда сложная тема. Комбинезон подстраивается под вашу фигуру. Я думаю, что у контролёров есть правила, которым они следуют, и я бы не сказал, что это ненормально.



Все очень хорошо проверяют оборудование. Я убеждался в этом. Если костюм на самом деле слишком велик, он измеряет его, и вы уходите. Это не всегда дисквалификация, всё справедливо. Здесь речь идёт о спорте», — приводит слова Айзенбихлера Sport.de.

Напомним, анонимный прыгун на лыжах заявил: «Практически все жульничают, я должен был принять это, иначе у меня не было бы шансов. Меры нужно было принимать раньше. Сейчас контролёры бессильны, иначе им пришлось бы дисквалифицировать половину стартового списка».