Чемпионат мира по лыжным видам спорта: во сколько мужская эстафета, где смотреть

В Планице (Словения) продолжается чемпионат мира по лыжным видам спорта. Сегодня, 3 марта, состоится мужская эстафета.

3 марта, пятница

14:30. Мужчины. Эстафета 4х10 км



Указано московское время.



Прямую трансляцию эстафеты можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Арена».



Решением Международной федерации лыжного спорта (FIS) от 22 октября 2022 года сборные России и Беларуси были отстранены от выступления на чемпионате мира.



Чемпионат продлится до 5 марта. В программу соревнований входят лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки с трамплина. Словения впервые в истории принимает мировое первенство. В 2021 году турнир проходил в немецком Оберстдорфе. Тогда общий зачёт выиграла Норвегия (31 медаль).