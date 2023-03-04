Чемпионат мира по лыжным гонкам: во сколько женский масс-старт, где смотреть
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В Планице (Словения) продолжается чемпионат мира по лыжным видам спорта. Сегодня, 4 марта, состоится женский масс-старт классическим стилем.
4 марта, суббота
14:00. Женщины. Масс-старт 30 км
Указано московское время.
Прямую трансляцию масс-старта можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Арена».
Решением международной федерации лыжного спорта (FIS) от 22 октября 2022 года сборные России и Беларуси были отстранены от выступления на чемпионате мира.
Чемпионат продлится до 5 марта. В программу соревнований входят лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки с трамплина. Словения впервые в истории принимает мировое первенство. В 2021 году турнир проходил в немецком Оберстдорфе. Тогда общий зачёт выиграла Норвегия (31 медаль).
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