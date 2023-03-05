Чемпионат мира по лыжным видам спорта: когда мужской масс-старт, где смотреть

В Планице (Словения) продолжается чемпионат мира по лыжным видам спорта. Сегодня, 5 марта, состоится мужской масс-старт классическим стилем.



5 марта, воскресенье



14:00. Мужчины. Масс-старт 50 км



Указано московское время.



Прямую трансляцию масс-старта можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Арена».



Решением международной федерации лыжного спорта (FIS) от 22 октября 2022 года сборные России и Беларуси были отстранены от выступления на чемпионате мира.



В программу соревнований чемпионата мира входят лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки с трамплина. Словения впервые в истории принимает мировое первенство. В 2021 году турнир проходил в немецком Оберстдорфе. Тогда общий зачёт выиграла сборная Норвегии (31 медаль, включая 13 золотых).